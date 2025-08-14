Российским журналистам предложили ночевать в спортивном зале на Аляске

Встреча на Аляске президентов РФ и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, вызвала небывалый ажиотаж в регионе: в гостиницах не найти свободных мест, а журналистов пула предлагают поселить на стадионе, передает «Юнашев Live».

Как отмечается, среди доступных вариантов есть несколько предложений от 74 тысяч рублей и выше за ночь в Анкоридже. Американская сторона предлагает бесплатное проживание на стадионе.

Встреча президентов России и США намечена на 15 августа. Основной темой обсуждения станет поиск путей разрешения конфликта на Украине. В числе возможных вопросов для обсуждения — территориальные уступки и отказ Украины от присоединения к НАТО. Встреча состоится в городе Анкоридж, расположенном в южной части штата Аляска.

Ранее издание Telegraph сообщило, что британские чиновники порекомендовали политикам из стран Евросоюза, особенно президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, не высказываться публично и не выдвигать каких-либо требований перед встречей лидеров России и США на Аляске.

В тексте издания говорится, что многие действия европейских политиков «могут разозлить США и лично американского главу Дональда Трампа, если они продолжат ставить условия и рисовать красные линии».