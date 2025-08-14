На Аляске рассказали, сколько продлится встреча Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будут идти несколько часов. Об этом в эфире Alaska’s News Source заявил губернатор Аляски Майк Данливи.

По его мнению, переговоры двух лидеров определят, «какими будут следующие встречи с целью закончить эту войну». По словам Данливи, перед саммитом он планирует обсудить с Трампом строительство газопровода в штате и энергетику в целом, а также вопросы, касающиеся критических минералов.

СМИ узнали об опасениях Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

Напомним, что встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Пресс-секретарь Каролин Левитт уточнила, что это будет в Анкоридже — по данным СМИ, она состоится на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.