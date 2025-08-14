Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет в четверг встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в своей резиденции. Как сообщает Sky News со ссылкой на британское правительство, украинский лидер прибыл в Лондон с необъявленным визитом.

Основной темой переговоров станет предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который запланирован на 15 августа в штате Аляска.