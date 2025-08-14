Трамп поддержал позицию Европы по одному вопросу перед встречей с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп поддержал позицию лидеров стран Европы о необходимости установки режима прекращения огня на Украине перед началом мирных переговоров.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Трамп сказал во время телефонного разговора, что он отправляется на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня в Украине. Трамп и европейские лидеры согласились, что прекращение огня в Украине должно быть осуществлено до начала мирных переговоров», — говорится в тексте.

По данным NBC, все стороны согласились, что Украина должна быть неотъемлемым участником переговоров и сама решать, на какие территориальные уступки готова идти.

По словам источников телеканала, лидеры ЕС остались под впечатлением из-за позиции Трампа ввести санкции против России, если президент Владимир Путин откажется идти на прекращение огня.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.