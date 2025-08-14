Раскрыты опасения Трампа из-за Зеленского перед саммитом на Аляске

Президент США Дональд Трамп опасался, что украинский лидер Владимир Зеленский своим присутствием мог сорвать переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источник.

В статье говорится, что присутствие Зеленского на переговорах Трампа и Путина обсуждалось в ходе видеоконференции американского лидера с главами европейских государств, организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Однако после беседы с Трампом европейцы отказались от этого требования, уточнил источник издания.

«Трамп выразил беспокойство по поводу того, что присутствие Зеленского в самом начале переговоров может сорвать процесс», — отметил он.

В России высказались об ожиданиях от переговоров Путина и Трампа

Уточняется, что до возражения Трампа лидеры стран Европы пытались продвинуть идею «прямого представительства» в рамках встречи на Аляске. Кроме присутствия Зеленского предлагалось подключить к переговорам с Путиным генсека НАТО Марка Рютте или другого европейского лидера.

Видеоконференция с участием Трампа, Зеленского и лидерами стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером, состоялась 13 августа. Участники обсудили предстоящую встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. В частности, европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на встрече с российским лидером.