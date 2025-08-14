Последний шанс удержаться у власти: почему политики Европы боятся поражения Украины

Жестокие дипломатические сражения последних дней, которые развернулись в связи с российско-американским саммитом на Аляске, явственно показали: Европа смертельно боится поражения Украины. Но почему? Может, объединенной Европе жизненно важны ресурсы Украины, и без них она не выдержит конкуренции с экономическими гигантами вроде Китая? Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин убежден: дело не в экономических, а в политических интересах евроэлит.

Наблюдать за дипломатическими метаниями Лондона, Парижа и Берлина после решения Трампа встретиться с Путиным было одно удовольствие. Стармер, Макрон и Мерц все эти дни буквально не находили себе места. Сходки, перелеты и телефонные брифинги практически не прекращались. Евролидеры и еврокарлики из кожи вон лезли, чтобы убедить Трампа не сдавать Украину.

Зеленскому эти дни тоже наверняка стоили нервных потрясений и дополнительных доз. Но этому-то точно есть что терять. Например, деньги или жизнь. Ну, а у европолитиков откуда такой украинский зуд?

- Позиция Европы известна, - говорит Василий Кашин. - Она заинтересована в продолжении войны на Украине. И это связано с внутренней европейской динамикой и внутренними процессами в Евросоюзе.

Дело в том, что украинский кризис запустил ряд важных процессов внутри Европейского союза, которые в принципе отвечают видению части европейских элит в отношении того, как должна развиваться Европа. С одной стороны, украинский кризис очень сильно подрывает европейскую экономику, но с другой стороны, он открыл путь к выходу на новый уровень в вопросах единой европейской внешней и оборонной политики.

Созданы совместные европейские механизмы для финансирования и Украины, и перевооружения европейского военно-промышленного комплекса, совместные механизмы для кредитования этих процессов. То есть очень многое сделано в области консолидации и интеграции. Это, как считают ряд евроидеологов, даёт шанс Европейскому союзу совершить серьёзный рывок вперёд.

Дальше. Украинский кризис стал катализатором для очень сильного расширения европейской практики давления на политическую оппозицию и зажима свободы слова. Мы видели пример неоднократной силовой отмены выборов в Румынии, которая является довольно крупной европейской страной. Мы видели новые меры по ограничению свободы слова в рамках Европейского союза, усиление давления на внесистемные партии, прежде всего правые. Всё это делается во многом с опорой на наличие внешней угрозы.

Украинский конфликт и его продолжение имеет факторы, которые позволяют использовать Россию в качестве такого пугала, и обосновывать политику внутренних репрессий.

Прекращение войны с явным военным поражением Украины будет означать тяжёлый удар по нынешним европейским элитам и их политике. Они хотели бы избежать такого завершения войны, которое стало бы явным поражением Украины и вместе с тем явным поражением крупных европейских элит. Позиции разных стран, конечно, различаются, они в разной степени готовы идти на жертвы.

- Если Европа все поставила на Украину, то до каких пределов она может дойти в военном поддержке Киева? Европа готова к войне с Россией?

- Возможности Европы в каких-либо самостоятельных военных действиях без США, что бы они ни говорили, крайне ограничены. Это связано с дефицитом ресурсов и отсутствием реального единства в Европе по вопросу поддержки Украины, а также с европейскими технологическими возможностями.

Евроэлиты это понимают, но они считают, что с Россией не обязательно напрямую воевать. Можно просто поддерживать такой накал, как это было в годы «холодной» войны, говорить о российской угрозе, перевооружаться и одновременно достигать всех своих внешнеполитических и внутриполитических целей.

Поэтому, чем бы не завершился саммит на Аляске, Европа будет пытаться вести дипломатическую борьбу. Скорее всего, если Трамп примет некое принципиальное решение о том, как он видит выход из кризиса, они не смогут радикально что-то изменить. Они будут пытаться его убедить по каким-то частным вопросам пойти на попятную. Они предпримут много усилий, чтобы попытаться за счёт тех или иных провокаций или манипулирования нарушить возможное соглашение. Но возможности их будут довольно ограничены.

- Получается, что главный стимул в поддержке Украины для Европы лежит в политической плоскости. А с точки зрения ресурсов, она Европе интересна?

- Сама по себе Украина, с точки зрения экономики — это, скорее проблема, чем источник ресурсов. Попытка включить Украину в Евросоюз, скорее всего, в обозримом будущем обречена на провал. Для этого потребуется, с одной стороны, совершенно гигантский объём субсидий, чтобы хоть как-то выровнять украинскую экономику со среднеевропейским уровнем (сейчас на Украине показатели на душу населения, скорее, на уровне Африки, чем Европы).

С другой стороны, если Украина стабилизируется в экономическом отношении, у неё останется потенциал в сфере сельскохозяйственного производства и в сфере металлургии. Но это как раз те сегменты, которые страны ЕС сами стараются у себя защитить. Украинский сельскохозяйственный или металлургический экспорт им совершенно не нужен.

- Есть шанс, что в европейских политических раскладах что-то поменяется и к власти в ведущих странах придут оппозиционные силы, которым вечная конфронтация с Россией не нужна?

- Европейские элиты сталкиваются сейчас с двойным давлением: у них есть давление изнутри, от оппозиционных сил, и есть давление извне, от той же администрации Трампа, которая начала их постоянно критиковать за нарушение свободы слова, за силовой зажим оппозиции. То есть трамписты видят в общем-то в этих несистемных партиях своими идеологических союзников, и они хотели бы видеть их у власти. Но пока что позиции этих европейских правящих элит довольно крепкие.

Мы видели на примере Италии, что может быть так: даже когда эти, казалось бы, радикальные партии приходят к власти, их позиция меняется почти кардинально, и они становятся вполне себе системными. Как Джорджо Мелони и её правительство.

Поэтому в обозримой перспективе вряд ли стоит ждать резкого изменения курса. Давление на европейские политические элиты растёт. Но они стремятся иметь как можно больше инструментов для подавления оппозиции, и пока что возможность держать ситуацию под контролем у них есть. Пережить поражение Украины они смогут, хотя будет сложно, и у них сузится, наверное, возможности для проведения нужной им политики.