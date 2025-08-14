Пока вы спали: испуг Грэма* и угроза Меланьи Трамп сыну Байдена

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Сенатор Грэм* испугался, что Путин заберет его в Россию

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов), заявил, что не поедет на встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляску. По его словам, он боится, что его заберут в Россию, пишет РИА Новости.

"Нет. Я бы побоялся, что Путин заберет меня с собой в Россию", - заявил Грэм*, отвечая на вопрос о том, собирается ли он сопровождать Трампа.

Ранее Кремль и Белый дом сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Киев решил выйти из соглашения СНГ об эвакуации граждан

Украинские власти решили выйти из соглашения в рамках СНГ о взаимодействии участников на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канала политика.

"Одобрен проект закона "О выходе из соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал Мельничук.

Отмечается, что соглашение было подписано в 1996 году.

Писатель Быков** уехал из России в США

Писатель Дмитрий Быков** (признан в РФ иностранным агентом) уехал из России в США и в настоящее время его местонахождение не установлено, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

"Согласно данным… Быков** покинул территорию Российской Федерации и прибыл на территорию США в город Нью-Йорк. До настоящего времени предприняты меры, но установить местонахождение обвиняемого Быкова** не представляется возможным", - сказано в документах.

Отмечается, что суд заочно арестовал Быкова** на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Его адвокат обжаловал постановление о мере пресечения.

Меланья Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья пригрозила сыну бывшего главы государства Джо Байдена Хантеру иском в один миллиард долларов. Причиной, как утверждается, стали "ложные" и "клеветнические" заявления в адрес первой леди, связанные с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт телеканала Fox News.

"Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: "Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие". "Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились", - указано в письме адвоката.

Как говорится в документе, 5 августа Хантер Байден выпустил на платформе YouTube видео под заголовком "Хантер Байден возвращается". Отмечается, что оно содержало ряд заявлений, являющихся, по утверждению первой леди США, ложными.

СМИ: Shaman приехал на торжества в Северную Корею

Певец Ярослав Дронов (Shaman) прилетел в Пхеньян в составе российской делегации на торжества по случаю празднования освобождения Кореи, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

"В состав делегации входят популярный российский певец Shaman и его группа, ансамбль Ракетных войск стратегического назначения "Красная звезда" Министерства обороны и ансамбль Воздушно-десантных войск", — говорится в публикации.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

**Признан в РФ иностранным агентом.