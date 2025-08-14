Встреча с Путиным поможет исполнить желание Трампа

Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске, которые состоятся 15 августа, помогут американскому лидеру Дональду Трампу исполнить то, чего он хочет с начала президентского срока, — прекратить поддержку киевского режима в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью URA.RU выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

«Трамп не заинтересован в дальнейшей поддержке киевского режима. Нынешняя Украина для него — токсичный актив, от которого надо избавиться как можно скорее. Весь вопрос в том, когда это получится сделать и с какими последствиями. Все, что Трамп делал по украинскому вопросу после того, как вернулся к власти, связано не с тем, продолжать ли помощь киевскому режиму, а с тем, как выйти из этой истории. Это решение он принял давно и не передумал, несмотря на некоторые его маневры, которые позволяют усомниться в этом», — отметил эксперт.

Противоречия в словах и действиях Трампа Зудин связывает с инерцией политического курса США. На режим Зеленского и недопущение победы России политические элиты Запада делали большие ставки. Им трудно отказаться от этой позиции, потому что это будет означать изменение всей архитектуры безопасности, подчеркнул собеседник URA.RU. Однако успехи российской армии в зоне СВО — аргумент, который нельзя опровергнуть, даже если совсем не хочется соглашаться с позицией Москвы, уточнил политолог.

Встреча Путина и Трампа запланирована 15 августа в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Об этом стало известно после визита в Москву спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа 6 августа. По данным американских СМИ, саммит пройдет на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон.