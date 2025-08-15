Трамп назвал преступность в Вашингтоне одной из наиболее высоких в мире

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что преступность в Вашингтоне, округ Колумбия, “самая страшная за всю его историю”, на фоне захвата федералами полицейского управления американской столицы и развертывания в городе национальной гвардии и федеральных агентов.

“Вашингтон, округ Колумбия, переживает худший период, - заявил Трамп из Овального кабинета. – Скоро он достигнет своего наилучшего уровня”. Президент США также безосновательно, как пишет The Guardian, обвинил сотрудников правоохранительных органов округа Колумбия в предоставлении “фальшивой статистики преступлений” и сказал, что “они находятся под следствием".

Комментарии американского президента прозвучали после того, как протестующие набросились на сотрудников федеральных правоохранительных органов, когда они, как сообщается, остановили десятки автомобилей на контрольно-пропускном пункте на оживленной улице в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду вечером.

По данным The Washington Post, около 20 сотрудников правоохранительных органов, некоторые из которых, по всей видимости, были из Министерства внутренней безопасности, останавливали водителей за такие нарушения, как разбитые задние фонари и непристегнутые ремни безопасности.

По сообщениям NBC News, по меньшей мере одна женщина была арестована, когда собралось более 100 протестующих, которые, как сообщается, выкрикивали что-то вроде “убирайтесь с наших улиц”. Некоторые протестующие начали предупреждать водителей, чтобы они объезжали этот район, сообщило издание.

Городские лагеря бездомных, на которых Трамп давно зациклился, попали под прицел в четверг вечером, когда городская полиция начала выселять жителей. Официальные лица в Вашингтоне, округ Колумбия, и защитники бездомных предупредили людей, живущих в лагерях, о необходимости переехать в приюты до начала федеральных зачисток.

“У нас не хватает мест в приютах для всех, кто находится на улице, - сказала Эмбер У. Хардинг, исполнительный директор Вашингтонской юридической клиники для бездомных. – Это хаотичное и страшное время для всех нас в Округе Колумбия, но особенно для людей, оставшихся без крова”.

На этой неделе в столицу США начали прибывать почти 800 военнослужащих национальной гвардии, и Пентагон заявил в четверг, что около 200 военнослужащих национальной гвардии одновременно будут находиться на улицах, чтобы поддержать федеральную и местную полицию.

Белый дом сообщил, что чиновники произвели более 100 арестов с тех пор, как Трамп объявил о захвате власти в понедельник. Столичное полицейское управление (MPD) сообщило, что в среду было произведено 74 ареста, а с понедельника - 217 арестов.

Также сообщается, что в четверг глава MPD издал распоряжение, позволяющее департаменту уведомлять сотрудников иммиграционной и таможенной службы (Ice) о нелегальных иммигрантах, которых они обнаруживают во время остановок транспорта. Ранее департамент не мог сообщать в Ice об иммигрантах, если им не предъявлялись обвинения в совершении преступления.

Трамп в четверг назвал это “отличным шагом”, отказавшись сообщить, оказывал ли он давление на полицейское управление, чтобы оно заключило соглашение. “Я думаю, это произойдет по всей стране”, - сказал он.

Генеральный прокурор Пэм Бонди назначила Терри Коула – главу Управления по борьбе с наркотиками – “чрезвычайным комиссаром полиции” Вашингтона, что стало важным шагом в четверг вечером, который усиливает национальный контроль над городом.

Она сказала, что полиция города “должна получить одобрение комиссара Коула”, прежде чем отдавать какие-либо приказы. Не сразу стало ясно, как отреагировала на этот шаг Памела Смит, нынешний начальник полиции города, которая работает на мэра.

Закон о самоуправлении Округа Колумбия от 1973 года позволяет президенту взять под свой контроль городскую полицию на 30 дней для “федеральных целей”, которые президент “может счесть необходимыми и уместными”. Трамп предположил, что он будет стремиться продлить эти последние 30 дней. Для этого потребуется разрешение Конгресса.

Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США, заявил в среду, что его партия не поддержит усилия Трампа по продлению срока захвата власти. “Ни за что на свете”, - сказал Шумер во время интервью подкаста с Аароном Парнасом. - Мы будем бороться с ним зубами и ногтями.

Если Конгресс не одобрит продление, Трамп предположил, что он может объявить чрезвычайное положение, чтобы в одностороннем порядке продлить поглощение.

“Если это чрезвычайное положение в стране, мы можем сделать это без участия Конгресса, но мы ожидаем, что представим его Конгрессу очень быстро”, - сказал Трамп в среду.

Трамп описал столицу США как охваченную преступностью. Однако уровень насильственных преступлений в Округе Колумбия достиг 30-летнего минимума в 2024 году после резкого роста в 2023 году, пишет The Guardian.

“Мы живем не в грязном городе, - заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, демократ, общественным группам ранее на этой неделе. – Мы не 700 000 подонков и негодяев. У нас нет районов, которые следовало бы сровнять с землей бульдозерами. Мы должны четко излагать свою историю.”

Демократ Фил Мендельсон, занимающий пост председателя городского совета Вашингтона, округ Колумбия, рассказал The Washington Post, что, несмотря на политизацию Трампом захвата власти, отношения между правоохранительными органами на самом деле были совместными.

“Я думаю, сотрудничество с MPD и предоставление дополнительных ресурсов может пойти только на пользу”, - сказал он. “Но у президента есть национальная платформа, и он изобразил город как отстойник преступности. Мы знаем, что это неправда, но это наносит ущерб городу”.