Мелания Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну экс-лидера Штатов Джо Байдена Хантеру иском на один миллиард долларов из-за, как утверждается, клеветнических заявлений о ней в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна. Письмо с требованием направил адвокат первой леди, сообщает Fox News.

В документе отмечалось, что 5 августа Хантер Байден выпустил на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается», содержащее утверждения, которые Мелания считает ложными. Среди них упоминалось, что Эпштейн якобы познакомил Меланию с Трампом и что их связи были «широкие и глубокие».

Представитель Мелании Трамп потребовал от Хантера Байдена немедленно отказаться от этих заявлений, названных уничижительными и подстрекательскими. В письме было указано, что при отказе выполнить требование будет подан судебный иск на сумму одного миллиарда долларов.

Крайний срок для Хантера Байдена был назначен на 7 августа. По данным источников телеканала, он не выполнил требования первой леди в установленный срок.

Джо Байден в начале декабря 2024 года помиловал своего сына по двум судебным разбирательствам.