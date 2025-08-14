Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ударили по значимой распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России. Ночная атака возмутила главу Министерства иностранных дел Венгрии Петра Сийярто, он написал об этом Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы весьма нестабильной. Особенно огорчает в этом взгляде новое нападение Украины на трубопровод», — заявил Сийярто. Он подчеркнул, что «Дружба» является важной составляющей энергетической безопасности Венгрии.

Стало известно об ударе ВСУ по российской станции нефтепровода американскими ракетами

Кроме того, венгерский министр призвал Киев не создавать угрозу безопасности энергоснабжения его страны, в частности, не атаковать пути доставки энергии в Венгрию в рамках конфликта, «к которому мы, венгры, не имеем никакого отношения».

*запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.