Власти Польши могут отменить программу помощи беженцам с Украины

Польские власти рассматривают возможность отмены программы помощи украинским беженцам «800+». Об этом в интервью телеканалу Polsat сообщил президент Польши Кароль Навроцкий.

Он отметил, готов к любым обсуждениям пособий «800+» как для граждан Украины, так и для тех, кто не обязательно нуждается в них. Навроцкий подчеркнул, что демографическая политика в Польше должна реализовываться планомерно и логично.

«800+» является программой поддержки демографии. В соответствии с ней, каждая семья может рассчитывать на субсидию в размере 800 злотых ($220) в месяц на каждого ребёнка. Помимо поляков, программа распространяется на некоторые категории иностранных граждан.

25 июля аспирант Силезского университета Филип Билый заявил, что украинцы, проживающие на территории Польши, все чаще сталкиваются с проявлениями ксенофобии.

23 июля представитель Пограничной стражи Польши Шимон Мостицкий сообщил, что с территории республики с начала 2025 года были депортированы почти 100 украинских граждан.

