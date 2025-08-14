Президент Владимир Зеленский в случае урегулирования конфликта на Украине не сможет удержаться у власти. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.

Отвечая на вопрос, есть ли у Зеленского шансы сохранить власть после урегулирования украинского конфликта, Азаров сказал, что это невозможно. Он подчеркнул, что Зеленский должен будет отвечать за все те преступления, которые совершил, незаконно находясь на посту главы государства.

5 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленского «лихорадит», поскольку он понимает, что в будущем вряд ли сможет удержаться у власти на Украине, а США и Великобритания всерьез обсуждают смену режима в стране.

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

