Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения «о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что правительство одобрило проект закона о выходе из еще одного соглашения СНГ. Мельничук напомнил, что документ был подписан 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицирован правительством Украины 5 ноября 1998 года.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как утверждалось, законопроект поддержали 299 из 305 присутствовавших парламентариев.