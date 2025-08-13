Вучич пришел поддержать сторонников на протестах в Белграде

Президент Сербии Александр Вучич пришёл поддержать сторонников на протестах в Белграде у здания администрации.

«Пришли люди, и я пришёл, чтобы быть с народом, который защищает своё, ни на кого не нападает. Сейчас больше, чем когда-либо, нужно слушать и понимать друг друга и никого не ненавидеть», — приводит его слова РИА Новости.

По словам политика, необходимо показать волю к миру и решить все вопросы терпением.

Ранее Вучич заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах.

Он также опроверг сообщения о планах уволить ряд пророссийских политиков в Сербии.