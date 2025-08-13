Туристические тропы закрыли в Анкоридже перед встречей Трампа и Путина
Власти города Анкоридж объявили о закрытии трех туристических троп. Такое решение объяснили угрозой со стороны медведей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам директора Русского культурного центра на Аляске Анны Верной, такое в Анкоридже случилось впервые. Она объяснила, что в последнее время в местных реках расплодилось слишком много красной рыбы, что повлияло на популяцию медведей — те стали представлять опасность для туристов.
«Из-за угрозы встречи с медведями для пеших и велосипедных прогулок закрыли три туристических тропы», — рассказала она.
Отметим, что такое решение было принято накануне встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Их встреча состоится 15 августа в Анкоридже.