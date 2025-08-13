На Кипре ввели веерное отключение электроэнергии на фоне жары

Веерное отключение энергоснабжения введено на Кипре в связи с избыточным потреблением электроэнергии в условия экстремальной жары. Об этом сообщила газета Cyprus Mail.

Как указывает издание со ссылкой на информацию, полученную от оператора системы передачи электроэнергии (Transmission System Operator in Cyprus, TSOC), отключения энергоснабжения в каждой конкретной зоне не превысят 30 минут и будут осуществляться контролируемо и поочередно. К 20:00 (совпадает с мск) веерные отключения затронули уже два района Никосии.

Эти меры были введены несмотря на то, что ранее в среду пресс-секретарь Электроэнергетического управления Кипра (EAC) Кристина Пападопулу предположила, что необходимости в отключениях в в этот день не будет. Однако TSOC приняли решение, исходя как из наличия ограниченных производственных мощностей, так и увеличения в условиях жары расходов электроэнергии на кондиционирование воздуха в жилых и рабочих помещениях острова.

В среду Метеорологический департамент Кипра второй день подряд распространил наивысшее, красное, предупреждение об опасности в связи с неблагоприятными погодными условиями, прогнозируемыми на четверг. В среду в популярной у туристов исторической деревне Лефкара был зафиксирован второй наивысший показатель максимальной температуры во всей истории наблюдений на Кипре - 46,1 градуса Цельсия. Это на 0,1 градуса ниже исторического температурного рекорда в 46,2 градуса, установленного в Никосии 4 сентября 2020 года.