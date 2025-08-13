На Украине хотят ужесточить наказание за нарушение комендантского часа

Депутаты Верховной рады одобрили законопроект об ужесточении наказания за нарушение комендантского часа, а также устанавливающий ответственность за нахождение в зоне эвакуации без соответствующего разрешения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Законопроект подразумевает усиление ответственности за нарушение требований военного положения. В кодексе об административных правонарушениях предлагается добавить статью, предусматривающую наказание "за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, за отсутствие специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа".

Комендантский час в украинской столице и во всех областях Украины был введен 24 февраля 2022 года одновременно с объявлением военного положения на территории страны. Действие комендантского часа и военного положения неоднократно продлевалось.

В среду глава военной администрации контролируемой Киевом части ДНР Вадим Филашкин сообщил, что в 14 населенных пунктах подконтрольной украинским властям части региона объявлена принудительная эвакуация семей с детьми в связи с продвижением ВС РФ. В последнее время власти подконтрольной Украине части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта. В последний раз Филашкин объявлял принудительную эвакуацию семей с детьми 8 августа, она коснулась 19 населенных пунктов Лиманской общины. Кроме того, более чем в 167 населенных пунктах подконтрольной Киеву части ДНР комендантский час действует 20 часов в сутки.