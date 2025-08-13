СМИ: Трамп может согласиться на условия России по Украине

Издание Atlantic сообщает, что президент США Дональд Трамп может согласиться на условия России по вопросу окончания конфликта на Украине.

Как считает автор издания, главная цель Трампа заключается в выполнении своего предвыборного обещания об окончании украинского конфликта. В статье указывается, что по этой причине Трамп может согласиться на любое предложение российского президента Владимира Путина, проигнорировав интересы Украины.

«Пообещав во время своей кампании положить конец войне, Трамп, прежде всего, очень сильно хочет, чтобы бои прекратились, и наблюдатели опасаются, что в результате этого он может согласиться на условия Путина вне зависимости от того, что хочет Украина», — сообщает издание.

Источник также отмечает, что если Украине не согласится с итогами встречи Трампа и Путина, Белый дом «вновь обрушит свой гнев на Зеленского». Это негативно отразится на способности Украины и дальше продолжать конфликт.

Встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на 15 августа.