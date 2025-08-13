Politico: хакеры из России взяли под контроль дамбу в Норвегии и выпустили воду

Российские хакеры взяли под контроль плотину в Норвегии. Об этом пишет Politico.

© Газета.Ru

По данным издания, атака хакеров была прведена в апреле. В публикации говорится, что инцидент произошел в районе города Берген. Действия хакеров привели к открытию клапанов на четыре часа.

Глава полицейской службы безопасности Норвегии (PST) Беате Гангос в и нтервью газете VG заявила, что ответственность за атаку несут «пророссийские хакеры». Она отметила, что «российский сосед» стал более опасным в вопросах кибератак.

Никаких доказательств своей позиции женщина не привела. Со стороны России ни одна хакерская группировка не взяла на себя ответственность за открытие дамбы.

До этого газета The New York Times писала, что за кибератаками на федеральную судебную систему США может частично стоять Россия. В статье говорится, что в результате хакерской атаки оказались скомпрометированы секретные записи, которые могут содержать данные о лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности страны.