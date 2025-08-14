На Западе раскрыли готовность Трампа дать Киеву гарантии безопасности при одном условии

В ходе разговора с лидерами стран Европы 13 августа президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить Киеву гарантии безопасности, но при одном условии — если их осуществлят не в рамках НАТО. Подробности раскрыла газета Politico со ссылкой на источники.

Согласно заявлениям собеседников издания, американский лидер объявил, что США могут поработать над предоставлением Украине «средств сдерживания» на случай достижения договоренностей с Россией о прекращении огня. Но для реализации этого плана должны быть соблюдены некоторые нюансы.

Один из источников отметил, что глава Белого дома не стал уточнять, что будет входить в понятие «гарантии безопасности», он обсудил только более широкую концепцию.

Трамп назвал тупым вопрос о возможной победе Украины над Россией

Ранее Politico назвала ключевые требования Украины перед переговорами президентов России и США Владимира Путина и Днальда Трампа на Аляске. Помимо гарантий безопасности, Киев также требует сохранения санкций против РФ и компенсации ущерба.