Глава СБУ Малюк* заявил о попытке покушения на него

Глава Службы безопасности Украины СБУ) Василий Малюк* (*включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на него якобы готовили покушение российские спецслужбы, причем не один раз. Об этом он рассказал в интервью украинскому телеканалу.

По словам Малюка*, убить его якобы пытались двумя ракетами «Искандер».

Глава СБУ также заявил, что за ним охотятся после удара по Крымскому мосту и украинской операции «Паутина», но он соблюдает правила конспирации и постоянно меняет места своего проживания.

По его словам, устранить его с помощью диверсантов не удается, поэтому ведется охота с помощью дронов и ракет. И даже в один из его приездов на линию фронта по командному пункту якобы прилетело два «Искандера».

При этом Малюк* заявил, что он остался жив, так как его надежно прикрывает ПВО.

Также в интервью Малюк* поделился эксклюзивной информацией об операции «Паутина», в ходе которой были атакованы российские военные аэродромы.

