Суд в США разрешил Трампу сократить иностранную помощь

Апелляционный суд в США разрешил администрации американского президента Дональда Трампа сократить помощь зарубежным странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В его тексте говорится, что окружной суд допустил ошибку, удовлетворив иск, поскольку у получателей грантов нет оснований для подачи заявления.

«Они не могут подать отдельный конституционный иск, если предполагаемое нарушение и заявленные полномочия были установлены законом», — отмечается в документе.

При этом, по данным РИА Новости, решение суда не было единогласным. За него проголосовали два судьи, назначенные республиканцами, а против выступила судья, которую назначил бывший президент США и демократ Джо Байден.

Теперь истцы, которыми выступают получатели зарубежных грантов и операторы, могут опротестовать решение в более широком составе апелляционного суда.