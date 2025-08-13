Во время пресс-конференции Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, которая проходила в Берлине, видно, что лидер киевского режима находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Об этом заявил врач-нарколог Василий Шуров.

Он отметил, что из-за интоксикации у Зеленского наблюдаются перевозбуждение нервной системы и тики.

— Угол рта дергается, у него плавающий взгляд, он не может сфокусироваться на вопросе. Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге. Ну что делать? Наркоман в финальной стадии. Скрывать уже невозможно. Это не тик-токи записывать на коленке из кабинета, — заявил специалист в беседе с порталом Aif.ru.

В мае пользователи соцсети X заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в употреблении наркотиков из-за их странного поведения во время поездки на поезде в Киев. Когда к ним в вагон зашли журналисты, Макрон спешно спрятал пакетик с белым веществом, а Мерц быстро убрал предмет, похожий на «ложечку для кокаина».