Мерц раскрыл обещание Трампа по встрече на Аляске

Президент США Дональд Трамп пообещал сразу после завершения переговоров с лидером России Владимиром Путиным на Аляске сообщить об их итогах Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Он отметил, что участники онлайн-встречи по Украине, которая прошла 13 августа, пожелали Трампу «всего самого наилучшего».

«Мы договорились, что он непосредственно после встречи с Путиным сначала проинформирует Зеленского, а затем непосредственно европейских глав государств и правительств, которые объединены этой инициативой», — сказал Мерц.

По мнению канцлера, Трамп должен вести переговоры на Аляске в рамках общей «трансатлантической стратегии», которая делает ставку на продолжение интенсивной поддержки Украины и оказание «необходимого давления» на РФ. Также Мерц убежден, что США и европейские лидеры «будут обязаны» усилить это давление, если с Москвой не будет «необходимого продвижения».

Напомним, что саммит глав РФ и США пройдет на Аляске 15 августа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.