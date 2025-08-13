В Литве объявили чрезвычайную ситуацию

Правительство Литвы объявило о введении на всей территории республики режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обильных дождей, уничтоживших больше половины урожая. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

© Газета.Ru

«Правительство приняло решение о введении чрезвычайной ситуации государственного уровня на всей территории страны связи со стихийным метеорологическим явлением – продолжительным периодом дождей в период активной вегетации растений», — сказано в сообщении.

В правительстве заявили, что дожди повредили или уничтожили от 50 до 70% урожая. По информации кабмина, во многих районах фермеры не могут собрать урожай на затопленных полях, так как не могут заехать на них.

Там также отметили, что после объявления режима ЧС у фермеров есть возможность подать заявки на возмещение ущерба.

До этого руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов заявил, что из-за жары и сильных ливней в 2025 году российские сельхозпроизводители на юге и в центральной части РФ недополучат урожай.