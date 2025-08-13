Стармер заявил о «реальном шансе на прекращение огня» в зоне СВО
Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что есть «реальный шанс на прекращение огня» в зоне СВО, пишет Sky News.
«Как я сказал лично президенту Трампу, этот конфликт продолжается более трёх лет, и мы не имели реальной возможности достичь прекращения огня — а теперь у нас есть такой шанс благодаря усилиям президента (Трампа. — RT)», — цитирует Стармера телеканал.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что если в боевых действиях будет передышка, то её используют для накачки киевского режима оружием.