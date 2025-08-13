Нарколог объяснил нервный тик на лице Зеленского

Нервный тик на лице Владимира Зеленского во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем свидетельствует о том, что он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Об этом в разговоре с «Аргументами и фактами» заявил врач-нарколог Василий Шуров.

Он указал, что на кадрах с пресс-конференции можно заметить у Зеленского дергающийся уголок рта, плавающий взгляд и не способность сфокусироваться на вопросе.

«Мне, как наркологу, очевидно, что он находится в состоянии интоксикации под воздействием психостимуляторов. Поэтому идет перевозбуждение нервной системы, тики. Не может просто спокойно стоять, видно, как ему тяжело, бедолаге. Ну что делать? Наркоман в финальной стадии. Скрывать уже невозможно. Это не тик-токи записывать на коленке из кабинета», — добавил Шуров.

Ранее в среду по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца прошла онлайн-встреча с европейскими лидерами по украинскому вопросу с целью добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Для участия в ней Зеленский прибыл в Берлин.