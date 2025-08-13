Трамп предупредил Россию о последствиях за отказ от прекращения огня

Трамп: Россию ждут последствия за отказ от прекращения огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию будут ждать последствия, если она не согласится на прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами. Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп пригрозил «очень серьезными последствиями», если Россия откажется от прекращения огня.
«Будут очень серьезные последствия», — заявил он.
При этом глава Белого дома также заявил, что он не исключает возможности быстро организовать встречу Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина сразу после переговоров на Аляске.
«Если первая встреча пройдет успешно, мы проведем быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — заявил он.
Впрочем, Трамп также добавил, что следующей встречи не будет, если он не получит необходимые ему ответы во время переговоров с Путиным.
Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа.