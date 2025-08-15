Трамп разразился угрозами в адрес России по дороге на встречу с Путиным

Россию ожидают "тяжелые экономические последствия", если результатом российско-американского саммита на Аляске не станет прогресс в урегулировании конфликта на Украине. С таким грозным предупреждением выступил в пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп.

Это заявление прозвучало за несколько часов до начала переговоров лидеров России и США — Трамп сделал его в самолет на пути в Анкоридж.

Американский политик подтвердил, что одной из главных тем саммита станет украинский конфликта, но заверил, что не собирается вести переговоры от имени Киева. Трамп отметил, что " должен позволить Украине принять решение", а с российским коллегой встречается, в том числе, для того, чтобы "усадить их (представителей Москвы и Киева) за стол переговоров".

Также президент США рассказал, что обсудит с Владимиром Путиным возможные обмены территориями между Россией и Украиной, но решения принимать предстоит Киеву и Москве.

Трамп вновь категорически отверг возможность предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО, уточнив, что это возможно при участии Европы и других стран, сообщает Reuters.

Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Путиным

Российский лидер, в отличие от американского коллеги с его угрозами, накануне личной встречи дал высокую оценку стараниям Трампа достичь мира на Украине. Владимир Путин подчеркивал, что президент США прикладывает искренние и энергичные усилия в этом направлении.

Источники утверждают, что Дональд Трамп примет Владимира Путина на Аляске с наивысшими почестями — как только президент России прибудет на авиабазу Элмендорф-Ричардсон, американский лидер лично его встретит и поприветствует.