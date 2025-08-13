Киев может организовать теракт или нападение под фальшивым флагом, чтобы попытаться сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил депутат парламента Сербии Александр Павич.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Киев готовит провокации с целью срыва переговоров Путина и Трампа.

«Единственный шанс, который имеет неонацистский режим на Украине — это либо устроить нападения под фальшивым флагом, чтобы обвинить Россию, либо организовать теракты, рассчитанные на столь же острую российскую реакцию, после которой, конечно, Москва в западных СМИ снова будет обвинена как главный агрессор», — сказал Павич.

По его словам, власти Киева и их спонсоры в Евросоюзе и Великобритании находятся «в панике». В связи с этим Павич считает, что они помогут Украине с запланированной инсценировкой.