План для Аляски? Раскрыто, в чем Уиткофф поддержал Россию

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф поддерживает идею установления военно-политического контроля России над освобожденными ею территориями Украины. Об этом сообщает британская газета The Times, которая в свою очередь ссылается источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

Как утверждается в статье, этот вопрос поднимался во время недавнего визита Уиткоффа в Москву. Подобная договоренность, по замечанию издания, позволила бы Киеву обойти требование конституции о проведении всеукраинского референдума по вопросу изменения границ.

Это сообщение появилось на фоне подготовки к саммиту лидеров РФ и США. Заявления о готовящейся встрече последовали сразу после визита Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял президент России. На следующий день, 7 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков и сам Владимир Путин подтвердили, что встреча с Дональдом Трампом готовится и заинтересованность в ней обоюдная.

Сегодня Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами свою встречу с Владимиром Путиным. Он пообещал не решать территориальный вопрос без Киева, но сказал, что "обмен территориями" должен быть условием сделки. Также он настаивает, чтобы после встречи на Аляске прошел еще один саммит уже с участием Зеленского. В тоже время он отметил, что если на Аляске не будут получены ответы на ключевые вопросы, то следующей выстречи не будет.