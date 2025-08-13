Макрон рассказал о целях Трампа на встрече с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о целях главы Белого дома Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Макрона, главной целью Трампа во время встречи с Путиным станет прекращение огня на Украине. При этом французский президент считает, что территориальные вопросы будут решаться только при участии Владимира Зеленского. Макрон уточнил, что это понимает и сам Трамп, который намерен добиваться трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина.
«Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске — попросить о прекращении огня», — заявил он.
Встреча Путина и Трампа на Аляске должна состояться 15 августа.