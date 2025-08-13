В ЕС призвали сделать перемирие обязательным условием для переговоров по Украине

Перемирие должно стать обязательным условием для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом в социальной сети X заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам видеоконференции лидеров европейских стран с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Достижение перемирия остается приоритетом, это обязательный шаг к значимым переговорам», — написал глава Евросовета.

Кошта добавил, что видеоконференция с Трампом в преддверии встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на Аляске была «полезной». По его словам, Евросоюз намерен «сыграть свою роль» в установлении «долгого и справедливого мира на Украине».

11 августа профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Евросоюз требует, чтобы его включили в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, одновременно с этим ЕС продолжает игнорировать Россию.