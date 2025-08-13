Стубб назвал ближайшие дни и недели решающими для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб назвал ближайшие дни и недели решающими в урегулировании конфликта на Украине. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

Сегодня, 13 августа, по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца прошла онлайн-встреча по украинскому вопросу с целью добиться согласования позиции Запада в преддверии предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. В видеоконференции приняли участие Владимир Зеленский и европейские лидеры, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и американский лидер.

«Мы работаем вместе над достижением прекращения огня и прочного и справедливого мира. Мы поддерживаем Украину. Ближайшие несколько дней и недель могут быть решающими», — сказал после онлайн-встречи Стубб.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет саммит глав РФ и США. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. При этом также стало известно, что США ищут место для организации встречи между Трампом, Путиным и Зеленским в конце следующей недели.