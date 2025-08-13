Премьер Британии назвал «непоколебимой» поддержку Украины

Украинскую сторону необходимо обеспечить надежными гарантиями безопасности в рамках урегулирования конфликта, заявил премьер Великобритании Кир Стармер по итогам видеоконференции между лидерами Евросоюза.

© Газета.Ru

Его слова приводятся на сайте британского правительства.

«Премьер дал четко понять, что наша поддержка Украины непоколебима. Международные границы не должны меняться силой», — говорится в сообщении.

По словам премьера, Киев должен иметь надежную возможность обеспечивать свою территориальную целостность в рамках любой сделки.

13 августа в Берлине прошла видеоконференция по Украине с участием европейских лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский лично прилетел в Германию, чтобы поприсутствовать во время онлайн-встречи европейцев с американским лидером Дональдом Трампом.

По итогам мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине. По словам еврочиновницы, стороны намерены продолжать взаимодействие.