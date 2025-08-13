CBS: США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского

США ищут место для организации встречи между американским главой Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в конце следующей недели. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Ранее Трамп заявлял, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

«Два источника, знакомые с переговорами, сообщили, что США работают над поиском площадки для этой трехсторонней встречи», — говорится в тексте.

Отмечается, что она состоится уже на следующей неделе.