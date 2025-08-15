Депутат Рады оценил значение встречи Трампа и Путина для Зеленского

Предстоящая встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске станет для украинского главы Владимира Зеленского экзаменом на выживание. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, пишет ТАСС.

По его словам, Зеленскому придется пройти испытание.

«Для Зеленского это будет очередной экзамен на выживание», — оценил он.

Ранее Трамп заявил, что позвонит Зеленскому, если встреча с Путиным будет удачной.

Путин и американский лидер прибудут на Аляску 15 августа, где проведут двусторонние переговоры.