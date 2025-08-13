В России объяснили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Поддержавшие выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира политики хотят выслужиться перед действующим президентом США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее Белый дом в соцсети Х опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. В ней отмечается, что кандидатуру американского лидера поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Эти политики понимают, что заветная мечта Трампа – стать глобальным миротворцем. Поэтому сейчас они пытаются выслужится перед президентом США, предугадать его желания. И даже если Трамп в итоге не получит эту премию, то поддержавшие его государственные деятели, по крайней мере, окажутся в его «белых списках». То есть в последствии Трамп будет им симпатизировать. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о перспективах получения Трампом Нобелевской премии мира.

«Конечно, это во многом от того, получится ли у американского президента урегулировать все ключевые мировые конфликты – именно урегулировать, а не просто их заморозить. Кроме того, тут не стоит забывать и о позиции представителей руководства Нобелевского комитета в отношении Трампа. Однако сейчас сложно сказать, насколько они благосклонны к Трампу», - сказал специалист.

Ранее Трамп в преддверии саммита с российским президентом Владимиром Путиным обрушился с резкой критикой на «очень нечестные СМИ», заявив, что они раскритикуют любую его сделку с Россией.