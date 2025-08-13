Макрон раскрыл цели Трампа на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине. Об этом по итогам видеоконференции главы Белого дома с европейскими лидерами заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

Французский лидер подчеркнул, что, по словам Трампа, территориальные вопросы будут решаться только при участии президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, Макрон заявил, что американский лидер намерен бороться за проведение трехсторонней встречи президентов России, Украины и США, которая может пройти в Европе.

Видеоконференция с участием Трампа и лидеров стран Европы состоялась 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в обстановке строжайшей секретности из-за опасения прослушки «российскими шпионами».

Встреча Трампа с Путиным пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.