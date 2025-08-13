Россия призвала Израиль расследовать нападение на российских дипломатов

Посольство России в Тель-Авиве призвало власти Израиля провести расследование инцидента с нападением поселенцев на российских дипломатов в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф рядом с Иерусалимом.

Инцидент произошёл 30 июля, трое сотрудников представительства России в Палестине двигались по трассе №60 — по территории Западного берега реки Иордан. В районе незаконного поселения дорожное движение застопорилось из-за толпы израильских поселенцев, которые начали атаковать автомобили с палестинскими номерами, а по машине с дипломатами начали бить руками и ногами.

«Стоит отметить, что дипломаты успели разглядеть по меньшей мере один автомобиль израильских силовиков, находившийся поблизости. Однако никаких попыток воспрепятствовать действиям поселенцев они, насколько видели наши люди, не предпринимали», — сообщили сотрудники российской дипмиссии.

Посольство России в Тель-Авиве направило обращение в МИД Израиля и попросило информировать российскую сторону о результатах расследования.

5 августа Москва сделала представление властям Израиля в связи с нападением.