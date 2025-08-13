Стало известно, что может заставить Киев пойти на невыгодную сделку с РФ

Украина может пойти на невыгодную для себя сделку по урегулированию конфликта из-за зависимости от помощи стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В тексте отмечается, что зависимость Киева от помощи Запада распространяется не только на оружие, но и на политическую поддержку и американскую систему спутниковой связи Starlink.

«Такая зависимость означает, что у Владимира Зеленского может по сути не оказаться другого выбора, как принять невыгодную сделку, которая может включать обмен территориями на фоне сокращения помощи», — считают в Bloomberg.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Зеленский, комментируя грядущие переговоры Путина и Трампа, заявил, что не пойдет на территориальные уступки.