Мерц раскрыл позицию Украины по территориальным вопросам

Украина готова к обсуждению территориальных вопросов, однако линия боевого соприкосновения должна стать отправной точкой. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции лидеров Европы с президентом США Дональдом Трампом, пишет ТАСС.

12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной. Она отметила, что не хочет вдаваться в подробности, поскольку эта тема будет обсуждаться президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время встречи на Аляске 15 августа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отвергал какой-либо обмен территориями с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. Украинский лидер подчеркивал, что позиция Киева по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский подчеркнул, что украинцы не станут «дарить» свою землю.