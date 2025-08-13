В Польше предъявили обвинения пророссийским диверсантам

В Польше предъявили обвинения шести диверсантам, которых подозревают в работе на спецслужбы России и Белоруссии. Об этом пишет The Financial Times.

Как сообщает источник, диверсантов подозревают в планировании и осуществлении поджогов. Трое из обвиняемых являются гражданами Польши, еще трое имеют белорусские паспорта.

«Шесть подозреваемых обвиняются в планировании и осуществлении нападений, включая пожар в ресторане в Гдыне в 2023 году, попытку поджога склада в Гданьске в 2024 году и пожар на складе в Марках», — сообщает источник.

