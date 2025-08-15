Шансы Залужного заменить Зеленского оценили

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не будет заменой президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом заявил экс-депутат Верховной рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, передает ТАСС.

«Это очень переоцененная фигура, абсолютно без шансов на политическое будущее», — заявил экс-парламентарий. При этом Спиридонов предрек на должность президента Украины экс-премьера Юлию Тимошенко, которая, по словам бывшего украинского депутата, делает заявления о необходимости «вернуть Украине реальный суверенитет и независимость».

Он также добавил, что на Украине реален шанс «парламентского переворота». Такой исход подразумевает сосредоточение власти в руках парламента и ограничение полномочий Зеленского, отмечает Спиридонов.

На Западе объяснили возможную замену Зеленского на Залужного

Ранее Валерий Залужный объявил, что конфликт на Украине может затянуться до 2034 года. Главным условием такого исхода он назвал неизменность нынешней военной стратегии.