Орбан обратился к Евросоюзу с призывом о Путине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза перестать демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать путь к миру на Украине. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

По словам Орбана, страны ЕС решили «демонизировать Путина и блокировать единственный путь к миру», вместо того, чтобы «вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры».

«Это оставляет нас бессильными, пока другие решают нашу судьбу за нас. Хватит!» — добавил премьер.

Напомним, что 15 августа на Аляске пройдет саммит глав РФ и США. Ключевой его темой станет обсуждение вариантов долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.