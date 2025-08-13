В США высказались о санкциях в случае неудачи саммита на Аляске

США могут усилить санкционное давление на РФ, если встреча американского и российского президентов на Аляске не увенчается успехом. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

«Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», — сказал глава американского Минфина.

Бессент допустил, что санкции могут быть как усилены, так и ослаблены. Кроме того, они могут иметь ограниченный срок действия, а могут быть бессрочными. По его словам, все будет зависеть от того, как пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Также Бессент повторил свой призыв к европейским странам присоединиться к вторичным пошлинам США против РФ. Он заявил, что сейчас настал момент истины — «или действуйте, или молчите».

До этого Дональд Трамп допустил, что может покинуть переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта после встречи с Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома отметил, что ему ватит «пары минут», чтобы понять, возможна сделка по Украине или нет.