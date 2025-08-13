Пока вы не уснули: ключевое обещание Трампа Зеленскому и обращение Орбана к Евросоюзу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Раскрыто ключевое обещание Трампа Зеленскому перед Аляской

Президент США Дональд Трамп в частном порядке заверил Владимира Зеленского и других лидеров G7, что поставки американского оружия Киеву не прекратятся, даже если его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске закончатся провалом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговоров.

Эта гарантия стала ключевым элементом в лихорадочных дипломатических усилиях Киева и европейских столиц, направленных на то, чтобы предотвратить катастрофический для Украины исход саммита.

Орбан обратился к Евросоюзу с призывом о Путине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Евросоюза перестать демонизировать президента России Владимира Путина и блокировать путь к миру на Украине. Соответствующий пост появился у него на странице в X.

По словам Орбана, страны ЕС решили «демонизировать Путина и блокировать единственный путь к миру», вместо того, чтобы «вернуться из иллюзий в реальность и вести переговоры».

Немецкая полиция начала жаловаться из-за визита Зеленского

Предстоящий визит президента Украины Владмира Зеленского в Берлин стал проблемой для немецких правоохранителей. Об этом сообщает газета Bild.

Как указал изданию глава профсоюза столичной полиции Бенджамин Джендро, накануне визита пришлось задействовать все имеющиеся силы «для обеспечения максимальной безопасности». По его словам, такая подготовка стала «суперкатастрофой» для сотрудников правопорядка, которым приходится работать сверхурочно и «откладывать личную жизнь на второй план».

В России ответили на призыв арестовать Путина

Экс-полковнику армии Великобритании Хэмишу де Бреттон-Гордону, призвавшему арестовать президента России Владимира Путина во время его визита на Аляску, стоит самому попробовать это сделать. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишет News.ru.

Ранее Хэмиш де Бреттон-Гордон призвал арестовать президента России на основании ордера, выданного в 2023 году Международным уголовным судом (МУС). Бывший военный также отметил, что после задержания российскому лидеру можно будет предъявить ряд обвинений.

В Госдуме разъяснили массовые уведомления от военкоматов

Массовые уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета, которые россияне начали получать на «Госуслугах», связаны с наполнением и актуализацией электронной базы данных и не означают призыва на службу или мобилизации. Такое разъяснение на запрос РБК дали в комитете Госдумы по обороне.

В последние дни граждане, в том числе женщины и давно отслужившие мужчины в запасе, стали получать именные уведомления о постановке на воинский учет.

Генерал предупредил о готовящейся попытке прорыва элитных сил ВСУ

Киев стянул к российскому приграничью для провокации на одном из направлений военных Сил специальных операций (ССО) ВСУ и иностранных наемников. Об этом в интервью ТАСС заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

"По информации, которую мы получаем сейчас, силы, которые сконцентрированы для того, чтобы ударить на одном из участков", — сказал он, уточнив, что пока нельзя с уверенностью назвать точное место удара.

В ЕС заговорили об отмене санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность смягчения санкций против России в случае достижения Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня. Об этом рассказали в среду, 13 августа, информированные источники.

Как утверждают собеседники Sky News, европейцы надеются на то, что "незамедлительно" будет достигнуто соглашение о 15-дневном перемирии, прежде чем "наступит более структурированная пауза в боевых действиях".

Катя Лель предупредила о грозящей человечеству опасности

Заслуженная артистка России Катя Лель предупредила о грядущей глобальной зачистке человечества. Об этом пишет Telegram-канал «Алена, блин!».

«Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землей любыми способами», — заявила исполнительница хита «Муси-пуси».

РКН принял меры по предотвращению звонков мошенников в мессенджерах

Роскомнадзор сообщил RT о частичном ограничении звонков через мессенджеры Telegram и WhatsApp*.

«Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

Туриста убили случайной пулей на концерте популярного исполнителя

Поездка на концерт популярного исполнителя Bad Bunny в Пуэрто-Рико обернулась трагедией для 25-летнего туриста из Нью-Йорка. Кевин Марес был застрелен в ночь на воскресенье в прибрежном районе Ла-Перла города Сан-Хуан, известном своей криминальной историей.

По данным полиции, Марес стал случайной жертвой. Он находился рядом с группой людей, между которыми вспыхнула ссора. В какой-то момент один из участников конфликта достал пистолет и открыл огонь, ранив как минимум трех человек, включая американского туриста, сообщает Fox News.

