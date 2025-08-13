Безопасна ли Аляска для встречи Путина и Трампа

Аляска — лучшее место для встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа из-за своей истории и уровня безопасности. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По мнению Попова, встреча глав государств будет «приятным общением», которое приведет к налаживанию контактов между Путиным и Трампом. При этом генерал-майор считает, что больших политических изменений, скорее всего, не произойдет, однако «наступит некоторое спокойствие».

«Кроме того, эта поездка, наверняка, будет приятной для Путина в том плане, что он посмотрит на смесь русской Сибири, Дальнего Востока с западной цивилизацией. Да и сама авиабаза будет способствовать сближению президентов», — сказал Попов.

Военный летчик добавил, что Анкоридж — это небольшой, но интересный город, в котором проживает много русскоязычных людей. Кроме того, Трампу будет приятно представить американский штат такому «великому гостю», как Путин.