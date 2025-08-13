Как Мерц хотел стать великим канцлером, но не смог

Фридрих Мерц хотел бы стать великим канцлером Германии, но пока он оказывается втянут в скандалы из-за собственных ошибок, а достигнутые им результаты «в лучшем случае неоднозначны», пишет немецкое издание Handelsblatt.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Его лидер Фридрих Мерц и стал основным претендентом на пост канцлера. И впервые в истории в ходе первого тура он не смог набрать необходимое большинство голосов депутатов. Мерц был утвержден на этот пост только во втором туре голосования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после 100 дней своего правления «находится под давлением со всех сторон», отмечает издание.

«В вопросе Израиля и сектора Газа канцлер настроил против себя собственную партию. Несмотря на все его усилия, Россия и США совместно ведут войну на Украине, предположительно в ущерб интересам европейской безопасности. Отношения же с коалиционным партнером, СДПГ, стали напряженными», — говорится в статье.

А опрос ARD Deutschlandtrend, по данным издания, свидетельствует о том, что только 32% респондентов довольны политикой Мерца, при том что у его предшественника Олафа Шольца было 56%.

«Канцлер, возможно, переоценил свои возможности. Или же он недооценил, сколько общения и готовности идти на компромиссы потребуется для «молчаливого» правления, к которому он на самом деле стремится», — считают журналисты.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о том, что канцлер Германии созвал экстренное совещание. Однако в центре внимания собравшихся была не мировая политика, а ошибки его коалиции и пути их исправления.